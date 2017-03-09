К.Токаев принял дипломатического представителя Ватикана
9 марта 2017, 17:06
В нынешнем году состоится 25-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Святым Престолом.
Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев принял Апостольского Нунция Ватикана в Казахстане Фрэнсиса Ассизи Чулликатта, сообщает пресс-служба Сената.
К.Токаев отметил, что в нынешнем году состоится 25-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Святым Престолом, и с удовлетворением высказался о высоком уровне взаимодействия и взаимопонимания нашей страны с Ватиканом.
В ходе встречи рассмотрены вопросы предстоящего 18 мая заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Подчеркнута важность активного участия Римско-католической церкви в формировании повестки дня VI Съезда, который состоится в Астане в 2018 году. Собеседники высказались за проведение в начале сентября этого года совместного мероприятия в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017» с участием духовных деятелей различных конфессий.
Председатель Сената проинформировал Апостольского Нунция о конституционной реформе в нашей стране. В свою очередь Ф.А.Чулликатт отметил: «Мы приветствуем новые политические реформы в Казахстане. Ваша страна является моделью демократического развития в регионе. За четверть века Независимости Казахстаном проделана большая работа, достигнуты высокие позиции в развитии».
Фото: пресс-службы Сената
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