Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

К.Токаев принял дипломатического представителя Ватикана

9 марта 2017, 17:06

В нынешнем году состоится 25-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Святым Престолом.


Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев принял Апостольского Нунция Ватикана в Казахстане Фрэнсиса Ассизи Чулликатта, сообщает пресс-служба Сената.

К.Токаев отметил, что в нынешнем году состоится 25-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Святым Престолом, и с удовлетворением высказался о высоком уровне взаимодействия и взаимопонимания нашей страны с Ватиканом.

В ходе встречи рассмотрены вопросы предстоящего 18 мая заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Подчеркнута важность активного участия Римско-католической церкви в формировании повестки дня VI Съезда, который состоится в Астане в 2018 году. Собеседники высказались за проведение в начале сентября этого года совместного мероприятия в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017» с участием духовных деятелей различных конфессий.

Председатель Сената проинформировал Апостольского Нунция о конституционной реформе в нашей стране. В свою очередь Ф.А.Чулликатт отметил: «Мы приветствуем новые политические реформы в Казахстане. Ваша страна является моделью демократического развития в регионе. За четверть века Независимости Казахстаном проделана большая работа, достигнуты высокие позиции в развитии».

Фото: пресс-службы Сената


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...