В Испании обезвредили преступную группу, в которую входили граждане Украины

Гражданская гвардия Испании провела операцию под названием DEAMBULAR VI, в результате которой была обезврежена преступная группировка, занимавшаяся перевозкой наркотиков и отмыванием денег,





Как говорится в сообщении Гражданской гвардии, в общей сложности задержаны 13 человек (двое на Канарских островах, один в Италии), в основном граждане Украины, Литвы и Колумбии. В ходе обысков, проведенных в 10 домах и на двух судах в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, обнаружены 500 тысяч евро наличными, шесть дорогих автомобилей и мотоцикл, а также документы, свидетельствующие о незаконной деятельности организации. Расследование ведется в отношении еще семерых человек.





Как утверждают испанские правоохранители, члены группировки, жившие в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, вели роскошный образ жизни, владели домами, яхтами, дорогими машинами, имели счета в различных европейских странах.

По оценкам правоохранительных органов, эта группировка пользовалась услугами около 140 человек, которые через компании, занимающиеся денежными переводами, отправляли многочисленные небольшие переводы тем лицам, которых указывали члены преступной организации. Часть этих денег была получена от наркотрафика.





Помимо наркотрафика и отмывания денег задержанных подозревают в изготовлении фальшивых документов и принадлежности к преступной группировке.

Расследование, завершившееся проведением операции DEAMBULAR VI, началось в 2014 году. В частности, было установлено, что преступники были тесно связаны с международными группировками, занимающимися наркотрафиком как в Южной Америке, так и в Европе. В одном из контейнеров, переправленных в Европу, было обнаружено 398 кг кокаина.



