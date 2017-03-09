Громкое дело о расчленении в Костанае: Опознано ещё одно найденное тело

Все эти годы родные не переставали верить, что их Данил жив.





О горе, которое произошло в семье Климко, рассказал младший брат пропавшего парня, известный в Костанае спортсмен по конькобежному спорту — Александр Климко.





Данил пропал в Костанае в декабре 2012 года. Тогда ему было 24 года. Как воспоминает Александр, они тогда брали ёлки под реализацию. Брат в день исчезновения был на работе. Ёлки он продавал возле магазина №15.





«После работы он дома не появился. Это было на него непохоже. Если он и оставался у друзей, то всегда предупреждал маму, он звонил и говорил, что не придёт. В тот день звонков от него не было. Мы обратились в полицию, где нам сказали прийти через три дня. Мы так и сделали. У нас приняли заявление», — рассказывает Александр.





С того дня жизнь семьи Климко изменилась. Все эти годы они не переставали верить, что их Данил жив.





«Куда мы только не ходили, были у разных гадалок. Большинство говорили, что он жив, ждите, вернётся. Лишь двое сказали, что его уже нет в живых», — поделился Александр Климко.





Данила Климко нет в живых. Его останки на дачах в районе КЖБИ обнаружили полицейские. Места, где они были спрятаны, показал подозреваемый. Он обвиняется в убийстве и расчленении 27-летнего Александра Самсонова.





Результаты ДНК уже озвучены. Семье сообщили, что останки принадлежат Данилу Климко.





«Он был позитивный, всегда радовался жизни, много было у него друзей. То, что сейчас переживает наша семья, не передать», — поделился Александр Климко.





В пресс-службе ДВД Костанайской области информацию об идентификации личности пропавшего без вести Данила Климко подтвердили. Пока больше никакую информацию в интересах следствия в полиции озвучить не могут.





По словам Александра, как только семья получит документы с результатами экспертизы, они смогут похоронить Данила.



