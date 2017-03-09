Министр иностранных дел Чехии награжден медалью в честь 25-летия Независимости РК

Л. Заоралек награжден за значительный вклад в становление и развитие двусторонних казахстанско-чешских отношений.

В Праге состоялась встреча Посла Казахстана Сержана Абдыкаримова с Министром иностранных дел Чехии Любомиром Заоралеком, в ходе которой казахстанский дипломат вручил главе чешского МИД юбилейную медаль в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан , сообщает пресс-служба МИД РК.





Вручая медаль, С. Абдыкаримов отметил, что в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, Л. Заоралек награжден за значительный вклад в становление и развитие двусторонних казахстанско-чешских отношений.

Глава МИД Чехии поблагодарил за оказанную честь и просил передать искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.





В ходе встречи дипломаты обсудили состояние и перспективы динамично развивающегося сотрудничества между двумя странами в различных областях.



