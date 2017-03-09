Министр иностранных дел Чехии награжден медалью в честь 25-летия Независимости РК
9 марта 2017, 17:13
Л. Заоралек награжден за значительный вклад в становление и развитие двусторонних казахстанско-чешских отношений.
В Праге состоялась встреча Посла Казахстана Сержана Абдыкаримова с Министром иностранных дел Чехии Любомиром Заоралеком, в ходе которой казахстанский дипломат вручил главе чешского МИД юбилейную медаль в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, сообщает пресс-служба МИД РК.
Вручая медаль, С. Абдыкаримов отметил, что в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, Л. Заоралек награжден за значительный вклад в становление и развитие двусторонних казахстанско-чешских отношений.
Глава МИД Чехии поблагодарил за оказанную честь и просил передать искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.
В ходе встречи дипломаты обсудили состояние и перспективы динамично развивающегося сотрудничества между двумя странами в различных областях.
Фото: пресс-службы МИД РК
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