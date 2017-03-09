Porsche вернул дорожно-трековый 911
9 марта 2017, 17:15
Новый Porsche 911 GT3 получил полноуправляемое шасси с гоночными настройками.
Компания Porsche показала на автосалоне в Женеве купе 911 GT3. Автопроизводитель заявил, что модель сменила поколение, хотя технически это скорее модернизация автомобиля, дебютировавшего на той же выставке четырьмя годами ранее. Впрочем, обновление получилось действительно серьезным.
3,8-литровая 475-сильная шестерка уступила место новому 500-сильному агрегату объемом 4,0 литра, знакомому нам по моделям 911 GT3 RS, 911 GT3 R и 911 R. При этом в Porsche говорят, что в 911 GT3 мотор почти такой же, как в обновленном GT3 Cup, хотя отдача кубкового купе немного ниже – 485 л.с. Тяга в 460 Нм теперь может передаваться на задние колеса не только через семиступенчатый робот PDK, но и через шестиступенчатую спортивную механику, которая была недоступна в предыдущей версии модели. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 318 км/ч, во втором – 3,9 секунды и 320 км/ч соответственно.
Новый Porsche 911 GT3 получил полноуправляемое шасси с гоночными настройками. По сравнению с обновленным 911 Carrera S клиренс дорожно-трекового спорткара уменьшен примерно на 25 мм. В числе других особенностей – новый обвес кузова, динамические опоры двигателя, спортивный руль как у супергибрида 918 Spyder, четыре варианта спортивных кресел и приложение Track Precision, позволяющие водителю отображать, записывать и анализировать данные о поездках на своем смартфоне.
Текст: Александр Орехов
Фото: Porsche
Via cartimes
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