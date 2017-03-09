Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Porsche вернул дорожно-трековый 911

9 марта 2017, 17:15

Новый Porsche 911 GT3 получил полноуправляемое шасси с гоночными настройками.


Компания Porsche показала на автосалоне в Женеве купе 911 GT3. Автопроизводитель заявил, что модель сменила поколение, хотя технически это скорее модернизация автомобиля, дебютировавшего на той же выставке четырьмя годами ранее. Впрочем, обновление получилось действительно серьезным.

3,8-литровая 475-сильная шестерка уступила место новому 500-сильному агрегату объемом 4,0 литра, знакомому нам по моделям 911 GT3 RS, 911 GT3 R и 911 R. При этом в Porsche говорят, что в 911 GT3 мотор почти такой же, как в обновленном GT3 Cup, хотя отдача кубкового купе немного ниже – 485 л.с. Тяга в 460 Нм теперь может передаваться на задние колеса не только через семиступенчатый робот PDK, но и через шестиступенчатую спортивную механику, которая была недоступна в предыдущей версии модели. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 318 км/ч, во втором – 3,9 секунды и 320 км/ч соответственно.

Новый Porsche 911 GT3 получил полноуправляемое шасси с гоночными настройками. По сравнению с обновленным 911 Carrera S клиренс дорожно-трекового спорткара уменьшен примерно на 25 мм. В числе других особенностей – новый обвес кузова, динамические опоры двигателя, спортивный руль как у супергибрида 918 Spyder, четыре варианта спортивных кресел и приложение Track Precision, позволяющие водителю отображать, записывать и анализировать данные о поездках на своем смартфоне.

Текст: Александр Орехов
Фото: Porsche

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...