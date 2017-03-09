Житель Турции, обвиняемый в убийстве россиянки, получил пожизненное
9 марта 2017, 17:29
На допросе он рассказал, что тщетно пытался бежать в Грецию с группой мигрантов. По его словам, от полиции он скрывался в лесу и питался лягушками и змеями.
Гражданин Турции Аталай Филиз приговорен к пожизненному сроку по делу об убийстве трех человек, в том числе россиянки Елены Радчиковой, сообщает телеканал NTV в четверг, передает РИА Новости.
Филиз признался в том, что в сентябре 2013 года убил Радчикову и ее друга, гражданина Турции Гёктуга Демирарслана после того, как заподозрили, что он причастен к исчезновению в 2011 году его же спутницы – россиянки Ольги Серегиной.
Кроме того, Филиз признался, что убил учительницу Фатьму Кайыкчи, которая была найдена мертвой в мае прошлого года в Стамбуле. По его словам, она "представляла угрозу", так как знала его под другим именем и могла узнать настоящее.
Филиз был задержан в июне прошлого года в провинции Измир на западе Турции с ворохом поддельных документов, в том числе четырьмя паспортами. На допросе он рассказал, что тщетно пытался бежать в Грецию с группой мигрантов. По его словам, от полиции он скрывался в лесу и питался лягушками и змеями.
Предполагаемый серийный убийца получил докторскую степень на факультете биологии в Ближневосточном техническом университете Анкары. Он работал в Париже в рамках программы по обмену студентами и преподавателями, где проживал в одном доме с позднее убитым им Демирарсланом, там же познакомился с Серегиной. После совершенного в Анкаре двойного убийства мужчина уехал из Турции, а затем вернулся по фальшивому паспорту.
Фото © РИА Новости. Иван Руднев
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