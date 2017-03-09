Фигуранту дела о захвате "Норд-Оста" прокурор просит 23 года колонии

Отмечается также, что из обвинения Закаеву исключены несколько эпизодов, касающихся оружия и боеприпасов, изъятых ранее в ходе следственных действий.

Гособвинение просит 23 года колонии строгого режима для Хасана Закаева, обвиняемого в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке. Об этом заявил прокурор в Московском окружном военном суде (МОВС), где проходят прения сторон по уголовному делу, передает корреспондент передает корреспондент ТАСС





"Прошу признать Закаева виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказал прокурор.





По его словам, Закаев совершил покушение на терроризм: готовил в составе организованной группы совершение взрывов, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти.





"Закаеву было поручено осуществить непосредственную доставку в Москву взрывных устройств, детонаторов и исполнительных механизмов для приведения их в действие, а также установку взрывных устройств, закамуфлированных под бензобаки, на автомашины, которые планировалось взорвать", - отметил прокурор.





В то же время из обвинения Закаеву исключен ряд эпизодов, касающихся оружия и боеприпасов, изъятых ранее в ходе следственных действий, так как по результатам судебно-медицинской экспертизы они признаны "не относящимися к делу".





Гособвинение поддержало в полном объеме гражданские иски и просило суд их удовлетворить.





Дело Закаева





Хасана Закаева обвиняют в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

По версии следствия, он входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре, организовывал доставку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые были использованы террористами. Вину в инкриминируемых преступлениях Закаев признает частично.





Закаев долгое время находился в международном розыске, он был задержан в 2014 году при попытке въехать в Крым с территории Украины по поддельным документам. В декабре 2015 года МОВС вернул в прокуратуру уголовное дело Закаева для устранения допущенных нарушений, препятствовавших рассмотрению его по существу.





Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 914 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта - самого крупномасштабного в столице - погибли 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.





Впервые за всю историю судебных процессов по делу о теракте на Дубровке в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Закаева пострадавшая сторона приняла участие в заседаниях и заявила гражданские иски о возмещении морального ущерба, общая сумма которых на сегодняшний день оставляет около 100 млн рублей.





Шестеро участников совершения теракта ранее были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в международном розыске находится один соучастник преступления, Герихан Дудаев. Шамиль Басаев был уничтожен в Ингушетии в июле 2004 года.





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