Лукашенко отказался отменять декрет "о тунеядцах"

Всех безработных в Белоруссии трудоустроят к 1 мая. Сбор средств по декрету отложен на год.

Декрет президента Белоруссии "О предупреждении социального иждивенчества", получивший в народе название "декрет о тунеядцах", может быть подвергнут корректировке, но отменен не будет. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает передает ТАСС





"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", - цитирует агентство БелТА президента Белоруссии.





При этом Лукашенко поручил в течение нынешнего года не взыскивать соответствующий сбор на финансирование государственных расходов. "В течение 2017 года не взыскивать в рамках декрета сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки. Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги", - сказал Лукашенко.

По его словам, "в 2016 году определенное число (людей), не оспаривая, внесли платежи".





Идеологический декрет





Лукашенко назвал свой декрет "идеологическим" и "моральным". "Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это - главное", - уточнил глава государства.





При этом он выразил недовольство работой чиновников по исполнению декрета. "Не нашли там свое место и наши депутаты. Притом разных уровней, особенно местных Советов", - сказал он.





"Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций - это их прежде всего работа. А контроль - за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать", - заявил президент.





При этом он подчеркнул, что "честных людей не надо было трогать вообще". "Мы не должны обижать людей, особенно в это время. И те, кто сегодня по 200-500 человек выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы. Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения", - заявил Лукашенко.





Он поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета. "Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех - депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы - всех привлечь, но составить эти списки. Администрация президента вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения", - отметил президент.





"И не дай бог вы обидите хоть одного человека", - предупредил Лукашенко.





Безработных трудоустроят к 1 мая





Лукашенко распорядился трудоустроить всех безработных к 1 мая. "По трудоустройству безработных - я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) - пьяницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним - одни методы по принуждению к работе, - сказал Лукашенко. - Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти, и оказать помощь".





Он отметил, что люди должны искать работу, а власти должны им помочь. "К 1 мая все должны быть трудоустроены. … в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу, и не дай бог после 1 мая такие люди будут".





По его словам, "надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее". "И мы займем всех людей", - пообещал глава государства.





Ранее по регионам Белоруссии прокатилась волна протестных акций, в ходе которых их участники требовали отмены президентского декрета. Документ устанавливает обязанность граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранцев и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (около $200).



