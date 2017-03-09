Пятеро подсудимых по делу Тунгышбая Жаманкулова признали свою вину

Медеуский районный суд №2 г.Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела по факту хищения бюджетных средств АО «Казахфильм», выделенных на съемку кинокартины «Феникс». В ходе главного судебного разбирательства пятеро подсудимых по данному делу признали свою вину, сообщает Zakon.kz.

Исполнительный продюсер фильма Наталья Юдина и директор съемочной группы в подготовительном периоде «Феникса» Марлен Абишев свою вину признали в полном объеме. Предприниматель Илья Коробейников и второй режиссер картины Бижан Абишев и управляющий директор по экономике и финансам АО «Казахфильм» Гаукар Искакова свою вину признали частично.

Напомним, Национальным бюро по противодействию коррупции были установлены факты хищения бюджетных средств, предназначенных для съемок кинокартины «Феникс». По версии следствия, из 79 миллионов тенге, предназначаемых на производства фильма, 69 миллионов тенге были незаконно присвоены продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем.

В ходе следствия Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, а также подтвердил факты обналичивания и растраты бюджетных средств на личные нужды.