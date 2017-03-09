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Убивший мать карагандинец состоял на учете в психиатрии

9 марта 2017, 17:41

Отбывающий дисквалификацию тафгай "Барыса" собирается уехать в Америку.


33-летний житель Караганды, убивший свою мать утюгом и после этого совершивший суицид, состоял на учете в психиатрической клинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший сын пришел к матери с букетом цветов, чтобы поздравить с 8 марта, но обнаружил в квартире полицейских, убитую мать, а под балконом лежал мертвым средний брат.

«Я слышала, как Дарига кричала «помогите», и стучала в межквартирную стену. Я четко слышала, как она кричала: «сынок, я же твоя мать!». Я тут же позвонила в полицию. Но к их приезду он убил ее и выбросился с балкона квартиры на пятом этаже», - вспоминает соседка Салтанат.

Парень, совершивший убийство матери, состоял на учете в психиатрической клинике.

«Он долгое время не жил в Караганде, проживал в Шымкенте у тети. Недавно тети не стало, и Дарига поехала в Южный Казахстан на похороны. Оттуда приехала с сыном. Он ни с кем из нас не общался. А Дарига была очень общительной. Она работала в продуктовом магазине в этом же доме, где и проживала», - говорит Любовь, соседка погибшей семьи.

Восьмого марта Дарига отработала смену, получила в подарок от администрации магазина цветы и отправилась домой. Спустя час, в ее семье произошла трагедия.

«Сиротой остался 17-летний сын. Он младший в семье», - говорит Любовь. Квартира опечатана полицейскими. Орудие убийства - утюг изъят. Ранее сообщалось, что 33-летний мужчина убил свою мать, после чего выбросился с балкона пятого этажа пятиэтажного дома.

По сообщению пресс-службы департамента внутренних дел региона, расследуется уголовное дело по части 1 статьи 99 УК «умышленное убийство».


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