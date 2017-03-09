Водородный Hyundai ix35 получил преемника

В общей сложности Hyundai планирует к 2020 году выпустить 14 или более новых «зеленых» автомобилей.

На Женевском автосалоне состоялась мировая премьера Hyundai FE Fuel Cell Concept. Это прототип совершенно нового кроссовера на водородных ячейках, которым корейский автопроизводитель собирается заменить нынешний ix35 Fuel Cell.





FE в названии – это аббревиатура от Future Eco («Экология будущего»): Hyundai называет себя лидером в сфере транспорта на топливный ячейках и говорит, что новый концепт – это следующий шаг в стратегии построения «водородного общества».





В отличие от ix35 Fuel Cell (в некоторых странах известен как Tucson Fuel Cell), переделанного из обычного кроссовера уже устаревшей второй генерации, Hyundai FE Fuel Cell – уникальный автомобиль, не имеющий аналога с ДВС. Он получил силовую установку на топливных ячейках четвертого поколения. По сравнению со своей предшественницей она на 20% легче, на 10% эффективнее и имеет увеличенную на 30% плотность энергии ячеек. Запас хода на одной заправке вырос с 600 до 800 с лишним километров.





Воду, которая является единственным побочным продуктом Hyundai FE Fuel Cell Concept, автомобиль использует в климатической установке. В числе других особенностей концепта – подзаряжаемые от той же системы портативные батареи, к которым пассажиры могут подключить свои мобильные устройства. В багажном отделении расположен электрический скутер – для передвижения там, где использовать автомобили затруднительно или запрещено. Для него предусмотрен отдельный зарядный порт.





Серийная версия FE Fuel Cell Concept будет представлена уже в 2018 году. В ее оснащение, среди прочего, войдет набор интеллектуальных ассистентов Hyundai Smart Sense. В общей сложности Hyundai планирует к 2020 году выпустить 14 или более новых «зеленых» автомобилей.



