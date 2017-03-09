Фергюсон остался недоволен гонораром за сорванный бой против Нурмагомедова

Гарантированный гонорар американца составлял 250 тысяч долларов, 500 тысяч он получил бы в случае победы.

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон получил меньше половины от гарантированного гонорара за сорванный бой за титул временного чемпиона UFC с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMAjunkie.





«Это было похоже на пощечину. Мои расходы на подготовку в этот раз были намного выше, чем обычно, так как это должен был быть самый большой поединок в моей карьере. Теперь я сижу и думаю над тем, как меня ценят в UFC. Неужели я недостаточно дрался?» — рассказал Фергюсон, не уточнив сумму выплат.





Гарантированный гонорар американца составлял 250 тысяч долларов, 500 тысяч он получил бы в случае победы, пишет Lenta.ru





За два дня до боя, который должен был состояться 5 марта, Нурмагомедова госпитализировали. У российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем во время сгонки веса. В результате бой был отменен.





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