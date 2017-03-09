Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Изменения и дополнения в Конституцию соответствуют Основному закону страны

9 марта 2017, 17:10

Конституционный Совет огласил нормативное постановление об изменениях и дополнениях в Конституцию.


Сегодня, 9 марта 2017 года оглашено нормативное постановление Конституционного Совета «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» на соответствие Конституции Республики Казахстан».

Конституционный Совет постановил, что Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», принятый Парламентом Республики Казахстан 6 марта 2017 года и представленный на подпись Президенту Республики Казахстан 6 марта 2017 года, соответствует Конституции Республики Казахстан, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления Республики.

Как мы уже сообщали, 6 марта 2017 года Конституционный Совет РК принял к производству обращение Президента Казахстана касательно проверки на соответствие Конституции Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", принятого Парламентом и представившего его на подпись главе государства.

На законодательном уровне в Конституцию будут внесены 26 поправок, в том числе закрепляются гарантии неизменности нашей главной ценности - независимости государства, исключается право главы государства отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само правительство.

Вместе с тем Президент Республики в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства может направлять обращения в Конституционный Совет для рассмотрения вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...