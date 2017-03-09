Изменения и дополнения в Конституцию соответствуют Основному закону страны
9 марта 2017, 17:10
Конституционный Совет огласил нормативное постановление об изменениях и дополнениях в Конституцию.
Сегодня, 9 марта 2017 года оглашено нормативное постановление Конституционного Совета «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» на соответствие Конституции Республики Казахстан».
Конституционный Совет постановил, что Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», принятый Парламентом Республики Казахстан 6 марта 2017 года и представленный на подпись Президенту Республики Казахстан 6 марта 2017 года, соответствует Конституции Республики Казахстан, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления Республики.
Как мы уже сообщали, 6 марта 2017 года Конституционный Совет РК принял к производству обращение Президента Казахстана касательно проверки на соответствие Конституции Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", принятого Парламентом и представившего его на подпись главе государства.
На законодательном уровне в Конституцию будут внесены 26 поправок, в том числе закрепляются гарантии неизменности нашей главной ценности - независимости государства, исключается право главы государства отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само правительство.
Вместе с тем Президент Республики в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства может направлять обращения в Конституционный Совет для рассмотрения вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции.
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