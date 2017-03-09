В Китае планируют построить обитаемый глубоководный аппарат к 2021 году
Разработка аппарата уже ведется.
Китай ведет разработку обитаемого глубоководного аппарата, способного достигать глубины в 11 километров, заявил агентству Синьхуа директор лаборатории по созданию пилотируемого глубоководного оборудования Янь Кай. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, первое подводное испытание аппарата планируется провести в 2021 году. Разрабатываемый аппарат будет относиться к семейству "Цзяолун" (Jiaolong).
Существующий в настоящий момент китайский обитаемый глубоководный аппарат "Цзяолун" в июне 2012 года опустился на глубину 7062 метра в Марианскую впадину.
Фото © Flickr/ gnews
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