Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае планируют построить обитаемый глубоководный аппарат к 2021 году

9 марта 2017, 18:04

Разработка аппарата уже ведется.


Китай ведет разработку обитаемого глубоководного аппарата, способного достигать глубины в 11 километров, заявил агентству Синьхуа директор лаборатории по созданию пилотируемого глубоководного оборудования Янь Кай. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, первое подводное испытание аппарата планируется провести в 2021 году. Разрабатываемый аппарат будет относиться к семейству "Цзяолун" (Jiaolong).

Существующий в настоящий момент китайский обитаемый глубоководный аппарат "Цзяолун" в июне 2012 года опустился на глубину 7062 метра в Марианскую впадину.

Фото © Flickr/ gnews


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...