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Назарбаев поговорил с президентом Сербии

9 марта 2017, 18:52

Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Сербия Томиславом Николичем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Лидеры государств выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Белград 23-25 августа 2016 года.

Николич высоко оценил осуществляемые под руководством Нурсултана Назарбаева реформы по политической и экономической модернизации Казахстана.

Президенты двух стран подтвердили готовность к дальнейшему укреплению дружественных казахстанско-сербских отношений. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.


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