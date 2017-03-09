Казахстанская фристайлистка завоевала «серебро» чемпионата мира

В испанской Сьерра-Неваде проходит чемпионат мира по фристайлу. Определились победители в параллельном могуле, передает Sports.kz.

«Золото» чемпионата — у француженки Перрин Лафо, «серебро» завоевала казахстанка Юлия Галышева, бронза — у американки Джаелин Кауф.

Юлия Галышева родилась в 1992 году в Усть-Каменогорске. Казахстанская фристайлистка специализирующаяся в могуле, бронзовый призёр чемпионата мира 2015, чемпионка зимний универсиады 2015, двукратная чемпионка мира среди юниоров 2011 и 2012 годов, двукратная чемпионка азиатских игр 2011, победительница и многократный призёр этапов кубка мира.