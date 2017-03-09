МИД РК: Родственники погибших в Москве жителей Актау за помощью не обращались

Родственники жителей Мангистауской области, погибших в Москве, не обращались с официальным заявлением в министерство иностранных дел (МИД) Республики Казахстан. Об этом сообщил Ануар Жайнаков, руководитель пресс-службы МИД РК, передает «Лада».

Родственники погибших в Москве парней, по словам Ануара Жайнакова, не обращались за помощью в МИД РК с официальным заявлением.

- По предварительной информации, которой я обладаю на данный момент, обращений от родственников погибших в оказании помощи в посольство Казахстана в России не поступало. В то же время МИД РК и наше дипломатическое представительство в Москве готовы оказать всю необходимую помощь, консульско-правовое содействие родственникам погибших сразу после поступления обращения. Это объясняется необходимостью согласования всех нюансов, которые требуют участия родственников. Мы рекомендуем им связаться с нашим консульским отделом посольства Казахстана в России и получить необходимую помощь, - говорит руководитель пресс-службы МИД РК.

Напомним, двоих жителей Мангистауской области обнаружили мёртвыми в Москве.