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Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств

9 марта 2017, 19:09

О причинах кадровых перестановок не сообщается.


Президент Владимир Путин отправил в отставку десять генералов из МВД, СК и ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Должностей, в частности, лишились:

начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов,

руководитель следственного управления СК в Приморье генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,

начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов,

первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович,

начальник управления по воспитательной, социальной и психологической работе ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков,

начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников,

начальник управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,

старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Филин,

начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,

начальник УФСИН по Мордовии генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.

В отставку также отправлены прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова и прокурор Чувашской Республики Сергей Легостаев.

О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Фото© РИА Новости. Григорий Сысоев


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