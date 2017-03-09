Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
О причинах кадровых перестановок не сообщается.
Президент Владимир Путин отправил в отставку десять генералов из МВД, СК и ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.
Должностей, в частности, лишились:
начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов,
руководитель следственного управления СК в Приморье генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,
начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов,
первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович,
начальник управления по воспитательной, социальной и психологической работе ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков,
начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников,
начальник управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,
старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Филин,
начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,
начальник УФСИН по Мордовии генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.
В отставку также отправлены прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова и прокурор Чувашской Республики Сергей Легостаев.
О причинах кадровых перестановок не сообщается.
Фото© РИА Новости. Григорий Сысоев
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