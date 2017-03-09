В Алматы проходят учения «Коктем-2017»

В Республиканских командно-штабных учениях «Коктем-2017» (РКШУ) проводимых в городе Алматы задействовано порядка двух тысяч человек, использующих 678 единиц различной техники и специального оборудования,

Кроме сотрудников территориальных подразделений Комитета по ЧС МВД РК, для проведения учения привлечены службы гражданской защиты города Алматы, военнослужащие Национальной Гвардии «Оңтүстік» МВД РК, служба спасения аппарата акима города Алматы, а также Общество Красного полумесяца РК.

Состоявшийся в минувшие сутки первый этап учения начался с приведения в готовность органов управления, служб гражданской защиты и аварийно-спасательных формирований города Алматы в готовность. Кроме этого, согласно замыслу проведения учения, проверена готовность аварийно-спасательных служб и формирований города Алматы путем их реального применения, на часто подтапливаемых участках города Алматы исходя из опыта паводков прошлых лет.

В последующем масштаб проведения учения расширился, распространившись на 8 районов нашего мегаполиса, где основной частью проведения командно-штабных учений стало решение задач по предотвращению подтопления 30 жилых домов и подворий ПКСТ «Теплоэнергетик» Алатауского района города Алматы путем проведения дноуглубительных и берегоукрепительных работ, а также очистки русла реки Каргалинка, для чего от служб гражданской защиты города было задействовано 24 единицы различной техники и 139 человек личного состава.

Решению поставленных задач проведения РКШУ экстренным службам содействовали районные акиматы, службы гражданской защиты города и иные заинтересованные организации. По мнению организаторов, ежегодно проводимые учения позволяют повысить уровень готовности и способности государственной системы гражданской защиты к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций весеннего периода.

Также, исходя из анализа практических действий служб гражданской защиты во время проведения учения, все они в полной мере владеют сложившейся обстановкой, способны решать поставленные задачи по предупреждению и ликвидации возможных ЧС паводкового периода.

В целом руководством акимата была отмечена готовность государственной подсистемы гражданской защиты города Алматы.



