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Новости за сегодня

Цены в РК на новое и вторичное жилье относительно стабильны - статистика

 

По сравнению с январем этого года цены продажи нового жилья снизились на 0,4%, с начала года - на 0,3%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В феврале 2017 года в среднем по республике зафиксирована цена в размере 248 243 тенге за один квадратный метр общей площади квартир с черновой/чистовой отделкой.

Цена перепродажи неблагоустроенного жилья в феврале по сравнению с январем 2017 года и с начала года не изменилась и составила 115 398 тенге за кв. метр. Цена на вторичном рынке благоустроенного жилья в размере 188 471 тенге за кв. метр сохранилась с января этого года, с начала же года - снизилась на 0,1%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале повысилась по сравнению с январем 2017 года на 0,4% до 1292 тенге за кв. метр. С начала 2017 года рост еще больше - 0,9%.

 

9 марта 2017, 16:22
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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