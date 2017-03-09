Открыты вакансии IT-специалиста, координатора проектного офиса и PR

PR-специалист. Главное: желание работать креативно, позитивный характер, активная жизненная позиция, стаж работы не менее 3 лет. Задачи: подготовка и проведение PR-мероприятий, медиапланирование, поддержка базы СМИ и внутренней PR-базы, работа с SMM, копирайтинг. Желательно: быстрая реакция, дисциплинированность, умение быстро и четко выполнять задания, умение делать несколько срочных дел одновременно, проактивность в работе, умение планировать время. Обязательно: опыт работы в корпоративной среде, умение писать пресс-релизы и творчески выражать свою мысль, умение общаться с журналистами, навыки организации мероприятий. Отличное знание казахского и русского языков.





Координатор проектного офиса. Навыки и задачи: обеспечивает региональную / международную связь Фонда с представителями общественности, организует ключевые региональные / международные мероприятия, готовит информационные и аналитические материалы. Необходимо умение вести переговоры с зарубежными и отечественными партнерами, опыт работы в данной сфере не менее 3 лет, готовность к регулярным служебным командировкам по Казахстану и за рубеж. Необходимо знание казахского, русского и английского языков (IELTS от 6,5 или TOEFL 570). Мы готовы предоставить возможность работать в команде молодых и талантливых специалистов.

IT-специалист. Вы будете устанавливать программное обеспечение, поддерживать рабочее состояние сервера и рабочих станций, управлять базами данных, обеспечивать сетевую безопасность и интеграцию программного обеспечения. Для этого нужны высшее техническое образование в области IT, стаж работы не менее 3 лет, навыки обеспечения бесперебойной работы серверного парка, сети и ПО, оргтехники, хорошие знания ОС Windows и популярного ПО. Приветствуются знание русского, казахского и английского языков, наличие профсертификатов, коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость.





Контакты: Астана, ул. Букейхана, 10, здание "Назарбаев Центр". Тел. +7 (7172) 708 292

e-mail: astana_fond@fpp.kz