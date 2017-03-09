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Глава комитета МИР РК Базарбай Нурабаев взят под стражу

9 марта 2017, 19:59

Эта мера будет применена сроком на два месяца.


Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Базарбай Нурабаев взят под стражу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, 8 марта 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде задержания под стражей в отношении подозреваемого Базарбая Нурабаева сроком на 2 месяца до 6 мая 2017 года.

По данным Нацбюро по противодействию коррупции, председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбай Нурабаев был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тысяч долларов США от представителя ТОО "Акмола Голд" за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории РК. В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета - его заместитель Н. Курбанов, руководители РГУ "Центрказнедра" и "Южказнедра" А. Нуржаубай и Е. Адильханов, ГУ "РЦГИ "Казгеоинформ" А. Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б. Мутан, а также руководители структурных подразделений Комитета.


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