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В Шымкенте в ходе перестрелки скончался 14-летний школьник

9 марта 2017, 20:05

Инцидент произошел в районе Ворошиловки.


Только что стало известно, что в перестрелке убит школьник. 14-летнего мальчика с многочисленными огнестрельными ранениями в грудную клетку около пяти вечера доставили в медцентр Орынбаева, уже мертвым, сообщает местное издание TVK.

Медикам только осталось констатировать смерть. По словам родственников погибшего, убийство произошло в районе Ворошиловки.

В ДВД ЮКО подтвердили произошедшее, также в больницу с огнестрельными ранениями поступил еще один пострадавший в этом инциденте — 22-летний юноша. Врачи сообщили, что есть и еще один раненный — 1999 года рождения. У обоих дробовые ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК - убийство.

На месте работает следственно-оперативная группа.


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