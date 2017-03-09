Андре Милн: Пропавший малазийский Boeing в 2014 году захватил “лишний пассажир”

Андре Милн заявил, что пропавший малазийский Boeing в 2014 году захватил "лишний пассажир”. Он установил это, когда провел свое частное расследование, пишет vistanews.

Исследователь подчеркнул, что на борту рейса МH370 Куала-Лумпур – Пекин должно было находится 238 человек, то есть 226 пассажиров и 12 членов экипажа. В ходе расследования оказалось, что в официальном отчете Malaysia Airlines указаны 239 человек.

Также Андре Милн утверждает, что "лишний пассажир” действовал сообща с группой лиц, которые находились вне лайнера, что и помогло взять под контроль кабину пилота.

Самолет пропал 8 марта 2014 года в Индийском океане. Прошло ровно три года, а причину исчезновения так и не удалось установить. Все это время проводились безрезультатные поиски. И 17 января 2017 года служба решила приостановить их.