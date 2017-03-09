В ДВД ЮКО прокомментировали убийство школьника

По факту убийства в районе Ворошиловки г. Шымкент, где погиб подросток 2003 г.р. и доставлены в больницу с ранением из травматического оружия и дробовыми ранениями двое, 1995 и 1999 г.р., начато досудебное расследование. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Следственно-оперативной группой Енбекшинского ОП установлено, что перестрелка произошла на почве личных неприязненных отношений между знакомыми людьми.

Также установлены личности двух подозреваемых лиц, причастных к данному преступлению. Полицейскими приняты меры к их задержанию.