Фальшивый Райан Гослинг забрал приз на вручении немецкой кинопремии

На записи, опубликованной пранкерами, видно, что зрители церемонии, среди которых были Джейн Фонда, Николь Кидман и актер Коллин Фаррелл, оказались в сильном замешательстве, а ведущему пришлось извиниться за розыгрыш.

Двойник американского актера Райана Гослинга получил приз за фильм "Ла-ла Ленд" на церемонии вручения премии "Золотая камера" (Golden Camera Awards) в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на People.

Розыгрыш организовали немецкие комики Йоахим Винтершейд и Клаас Хойфер-Умлауф. Они создали фейковое агентство и от его имени пообещали продюсерам премии пригласить на мероприятие Гослинга. Комики смогли убедить организаторов в том, что актер отказывается пройти по красной ковровой дорожке и не станет сидеть в зале, так как "страдает социальной тревожностью".

После того как ведущий пригласил Гослинга забрать приз, на сцену вышел повар из Мюнхена Людвиг Ленер, отдаленно похожий на голливудскую звезду. Он посвятил свою награду комикам и быстро удалился со сцены.

На записи, опубликованной пранкерами, видно, что зрители церемонии, среди которых были Джейн Фонда, Николь Кидман и актер Коллин Фаррелл, оказались в сильном замешательстве, а ведущему пришлось извиниться за розыгрыш.