На президента Бразилии обрушились с критикой из-за поздравления с 8 Марта

Говоря о вкладе женщин в экономику страны, политик заявил, что именно они лучше всех осведомлены о ценах в магазинах.

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на президента Бразилии Мишеля Темера из-за его неудачного поздравления с Международным женским днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Говоря о вкладе женщин в экономику страны, политик заявил, что именно они лучше всех осведомлены о ценах в магазинах.

"Никто, кроме женщин, не способен лучше оценить дисбаланс цен в супермаркетах… Никто лучше них не способен выявить колебания в экономике, так как именно дамы следят за семейным бюджетом", — сказал он.

Большинство пользователей социальных сетей сочли его слова сексистскими. "Тремер, вы действительно считаете, что роль женщин в экономике заключается только в проверке цен в супермаркетах? Даже с учетом того, что мы работаем больше, а зарабатываем меньше?" — написала одна из пользовательниц Twitter.

Журналист Андре Тригуэйро отметил, что заявления Темера напомнили ему библейское сказание о Еве, которая была создана из ребра Адама.

Это не первое подобное обвинение в адрес президента. В прошлом году он сформировал правительство исключительно из мужчин, однако после шквала критики пригласил на работу двух министров-женщин.

Фото© РИА Новости. Екатерина Штукина