В Акмолинской области задержали 800 незаконных старателей

Полицейские в Акмолинской области за сутки задержали 63 незаконных старателя, сообщает Казинформ.

Всего же с начала года в поселковые отделы полиции, расположенные в п. Бестобе и Аксу, было доставлено более 800 незаконных старателей, при этом за «добычей» на территорию г. Степногорска приезжают жители не только Акмолинской, но и соседних областей.

Сотрудники дорожно-патрульной службы в целях досмотра автомашин на предмет перевозки незаконно добытой золотосодержащей руды проверили уже свыше 100 единиц транспорта. На территории Степногорского региона было изъято 2 мини-цеха по переработке руды и свыше 7 тонн золотосодержащей кварцевой руды. Обнаружено 5 незаконных пролазов для спуска на нижние горизонты шахт, расположенных в поселках Бестобе и Аксу.

По всем фактам обнаружения и изъятия руды и мини-цехов возбуждено 12 уголовных дел, в том числе 8 уголовных дел по ст. 334 УК РК (самовольное пользование недрами).

Вместе с тем, как отмечают стражи порядка, целью рейдовых и профилактических мероприятий становится не только выявление фактов самовольного использования недр, но и предупреждение несчастных случаев. «...Незаконные старатели спускаются в шахты, не имея специального оборудования и форменного обмундирования, а при спуске ими не соблюдаются меры безопасности, что может привести к гибели или получению телесных повреждений...», - отмечают полицейские.

Фото с сайта fishki.net