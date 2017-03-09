В диснеевском фильм «Красавица и чудовище» не нашли гей-пропаганды

Признаков "гей-пропаганды" в фильме студии Disney "Красавица и чудовище", который должен выйти в российский прокат 16 марта, не обнаружено. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский. Проверки добился депутат Госдумы Виталий Милонов, передает Русская служба ВВС.

"Провели [проверку]. Не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачева. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией", - сказал Мединский журналистам в четверг, добавив, что эксперты комиссии отличаются "ультраконсервативным подходом в вопросах культуры".

Мединский уточнил, что эксперты все же рекомендовали повысить возрастной ценз фильма в России. Это было сделано, и фильм выйдет на экраны с пометкой "16+". В США и Канаде фильм выходит под маркером "PG", что означает, что детям рекомендуется смотреть его вместе с родителями.

"Прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети, но никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела", - резюмировал Мединский.

С просьбой провести допремьерную проверку фильма к Мединскому обращался депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов. С выводами комиссии он не согласился и будет их оспаривать.

"Я буду добиваться проведения повторной экспертизы на базе иного института, центра, который даст однозначное решение, что данный фильм является, прежде всего, не художественным детским произведением, а пропагандой гомосексуализма", - сказал депутат РИА Новости.

Создатели фильма "Красавица и чудовище", выходящего на экраны 16 марта, ранее сообщили, что один из персонажей мужского пола испытывает сильные чувства к главному антагонисту Гастону.

Согласно сюжету, Лефу (чье имя переводится с французского как Безумец) - закадычный друг Гастона, который в какой-то момент начинает вожделеть его. Роль Лефу исполнил американский актер Джош Гэд.

Это первый открыто гомосексуальный персонаж в фильме Disney, которую западные правозащитники часто обвиняли в том, что она специально не включает в свои фильмы персонажей нетрадиционной ориентации.

В России в 2013 году был принят закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений между подростками". Нарушение этого закона карается различными штрафами.

И отрицательный персонаж Гастон, и испытывающий к нему гомосексуальную тягу Лефу по сюжету фильма не являются подростками.