В Атырау осудили районного акима и начальника отдела экономики и финансов

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-акима Исатайского района Атырауской области и руководителя районного отдела экономики и финансов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Подсудимым инкриминированы статьи «Дача взятки» и «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

В судебном разбирательстве установлено, что в сентябре 2016 года в городе Астане состоялась ярмарка-выставка товаров сельхозпроизводителей Атырауской области. Исатайский район на мероприятии представлял руководитель отдела сельского хозяйства районного акимата К.Е. Аким района Султанбеков попросил его раздобыть на ярмарке 22 сазана и передать их столичным родственникам.

Руководитель отдела сельского хозяйства взял в долг рыбу за 50 тысяч тенге на ярмарке у производственного кооператива «Амангельды», чья рыбная продукция была представлена на ярмарке. По возвращению в Атырау К.Е. напомнил акиму, что надо вернуть долг за рыбу кооперативу. Тогда аким решил рассчитаться, выплатив ему премиальные в сумме 83 000 тенге, чтобы он из этой суммы вернул им долг. Из них 50 000 тенге К.Е. отдал за рыбу, а остальные потратил на покупку барана для знакомых акима, которые его об этом попросили.

Второй эпизод связан с реализацией государственной программы «С дипломом в село». По условиям программы молодым специалистам, изъявивших желание трудоустроиться в районе, государство предоставляет жилье. Один такой специалист приехал на работу в Исатайский район, которого поселили в доме.

Как потом выяснилось, жилье принадлежало родственнику районного акима, а арендную плату вносило государство. Этот факт был выявлен в ходе проверки специалистами департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области. Сотрудник ведомства, пообещав внести выявленное нарушение в справку, уехал в Астану.

Аким, побоявшись огласки, отправил за ним руководителя отдела экономики и финансов Исатайского района Кадыржанову. Там она должна была вручить сотруднику взятку в сумме 150 тысяч тенге. Причем взятку она выплатила из своего кармана, возместить расходы аким пообещал ей выдачей премиальных.

В суде подсудимый Султанбеков заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, и суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 4 560 150 тенге с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем. Его также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Второй фигурант уголовного дела — Кадыржанова тоже признана виновной и приговорена к штрафу в размере 4,5 млн тенге, однако в связи с применением акта об амнистии освобождена от наказания.