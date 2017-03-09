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В Атырау букмекерскую контору ограбил мужчина в медицинской маске

9 марта 2017, 22:20

Преступление было раскрыто по горячим следам.


По горячим следам раскрыто ограбление букмекерской конторы, произошедшее утром 9 марта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В 8 часов 37 минут на пульт дежурного Центра оперативного управления (ЦОУ) УВД города Атырау обратилась кассир букмекерской конторы, расположенной в микрорайоне «Алмагуль». Девушка сообщила, что в контору вошел неизвестный мужчина в медицинской маске. Угрожая кассиру ножом, он похитил все денежные средства из кассы и планшет. Девушка набрала "102" уже после того, как грабитель скрылся.

- Инспекторами ЦОУ тут же были ориентированы все патрульно-постовые экипажи. Один из них, экипаж «Батыс-12» местной полицейской службы УВД, недалеко от букмекерской конторы задержал подозрительного молодого человека, у которого были обнаружены кухонный нож, планшет и деньги, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.

Личность задержанного мужчины была установлена. Грабителем оказался ранее судимый 26-летний житель города Атырау. Парень был задержан через пять минут после звонка в ЦОУ УВД.


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