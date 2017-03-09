70-летняя жительница Актобе выпустила сборник редких бата

В ее коллекции есть бата для девушек, для мальчиков. Также, по ее словам, бывают бата, которые дает друг другу родственники, в частности, нагашы и жиен.

Людмила Байкадамова с молодости любит читать бата на казахском. Она даже собирала этот вид благословения у аксакалов и бабушек и недавно выпустила сборник редких бата, передает региональный портал «Мой Город».

Как пишет издание, 70-летняя Людмила Байкадамова рассказывает, что в присутствии мужчин женщинам не приветствуется читать бата. Тем не менее, она, с разрешения представителей мужского пола, прочитала несколько видов бата.

В ее коллекции есть бата для девушек, для мальчиков. Также, по ее словам, бывают бата, которые дает друг другу родственники, в частности, нагашы и жиен.

«Правда, они, в основном, шуточного характера. Добрые, но в то же время смешные бата дают друг другу ровесники», — говорит она.

Людмила-аже также наизусть знает бата, данное Бауыржаном Момышулы — панфиловцем, Героем Советского союза.

В коллекции Людмилы Байкадамовой множество редких и почти позабытых пословиц и поговорок. Она собирает также альчики — кости для игр.