Коран в кармане: где и как в России учат на имама

Корреспондент ТАСС побывала в медресе и узнала, как сегодня живут студенты и что такое Шейх Гугл.

Лучшая профилактика экстремизма и терроризма — возможность получать теологическое образование в отечественных вузах. С этим согласны и Верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин, и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ТАСС уже писал о духовной семинарии в Сретенском монастыре. В этот раз корреспондент ТАСС Гулия Керлин отправилась в старинное медресе "Мухаммадия" и узнала, как сегодня живут шакирды (студенты), обязательно ли выпускнику становиться имамом и что такое Шейх Гугл.

Выпускники: революционеры, музыканты и писатели

"Мухаммадия" находится в исторической части Казани — Старо-Татарской слободе, куда мусульман после взятия города выселил царь Иван Грозный. Медресе основано в 1882 году первым избранным единогласно муфтием, философом Галимжаном Галеевым Баруди. Сейчас должность ректора занимает муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В начале своего существования "Мухаммадия" (кстати, названа так в честь отца Баруди – Мухаммеджана) была одним из самых известных учебных заведений не только среди татар России, но и у турецких народов. Среди выпускников — первый татарский большевик, российский революционер Хусаин Ямашев, татарский композитор, один из основоположников татарской профессиональной музыки Салих Сайдашев, писатели и драматурги Галиаскар Камал и Карим Тинчурин и другие известные личности.

Чему учат имамов?

В небольшом дворе располагается комплекс учебных и административных зданий — общежитие для студентов и столовая. В медресе обучаются более 1 тыс. человек, работают 25 педагогов.

На дневное отделение берут только студентов от 16 до 35 лет, а вот при поступлении на вечернее возрастного ценза нет. Поэтому наряду с молодыми людьми и девушками азы религиозной

грамотности постигают и пожилые люди. После окончания шакирдам выдают дипломы имам-хатыйбов (духовных наставников при мечетях), преподавателей и переводчиков арабского языка.





Занятия проходят в традиционной форме, на русском, татарском и арабском языках — с перерывами на намаз. Студенты в любой момент могут воспользоваться компьютерными классами. Всеми необходимыми книгами шакирдов обеспечивает медресе, образование полностью бесплатное. "Мухаммадия" живет на пожертвования, частично средства выделяются из республиканского бюджета через Духовное управление мусульман (ДУМ).

"Кроме религиозных предметов, в медресе обучают и светским наукам — преподают философию, педагогику, психологию, право, историю, — рассказывает преподаватель Айгуль Биктимерова. — В основном, в медресе обучаются студенты из Татарстана, но есть и те, кто приехал из других регионов". Среди них студент 4-го курса Рустем Бикитеев, который приехал в Казань из Тольятти.

Тонкости восточного образования

Первые три года мальчики учатся отдельно от девочек. Молодые люди обязаны носить традиционный татарский головной убор — тюбетейку, девушки — хиджаб.

"Начиная с 4-го курса девушки на занятиях сидят позади парней, не привлекая внимания", — рассказывает Рустем Бикитеев.

"У нас династия, все сестры и братья тут учатся — в медресе. Для меня нормально, что обучение раздельное. А есть девочки, которые надевают платки только при поступлении в медресе – им сложнее", - добавляет Рабия Авророва, студентка 5-го курса. После получения диплома она, как и многие другие студентки, планирует остаться в медресе преподавателем и дальше получать высшее образование. Если, конечно, замуж не выйдет. "В исламе как муж скажет, так и будет. А так, хотелось бы дальше учиться", — продолжает девушка.





Сегодня у студентов медресе гораздо больше свобод, чем раньше. Например, в 1906 году был случай, когда студенты, оставшись одни без преподавателей (когда те уехали на меджлис), поставили спектакль. После этого их отчислили, несмотря на то, что спектакль был вполне добродушный и вовсе не скандальный. Позже уже бывшие шакирды организовали самостоятельную труппу, а затем и татарский театр (ныне академический театр имени Галиаскара Камала).

Конечно, сейчас за такое из медресе не выгоняют, студенты живут "нормальной жизнью", говорит Зульфат хазрат Габдуллин, заместитель директора "Мухаммадии". Ребята организовывают концерты, КВН, ходят на спектакли, занимаются спортом, но в рамках дозволенного Кораном.

"Если мы их не займем, то их займут гаджеты. Сейчас же 21 век. В мусульманском сообществе даже возникло такое понятие, как Шейх Гугл (использование поисковика для поиска ответов на религиозные вопросы - прим.ТАСС) — любой вопрос возникает, люди обращаются и в сети находится все", — добавляет он.

Как не допустить неправильной трактовки Корана

Популярность медресе в последнее время растет. Получив религиозное образование, необязательно оставаться в мечети и быть имамом, уверен замдиректора медресе. Эти знания помогут найти свое место в жизни.

"Сейчас количество учащихся увеличивается. Если человек получает духовное образование, необязательно, что он будет имамом. Но он возьмет себе "стержень": никто не придет и мозги его не запудрит, не смогут увести его в сторону. Медресе Мухаммадия нужно для республики. Мы обязаны этим заниматься, потому что Аллах возложил на нас эти обязательства", — считает он.





Важная задача медресе, по словам Зульфата хазрата Габдуллина, не только правильно донести религию до студентов, но и сохранить единство религиозных взглядов, и тем самым предотвратить переход молодых людей в экстремистские и террористические группировки.

"Сейчас все кому не лень начали переводить книги с оригинального арабского языка на русский, татарский. Я их называю "шабашниками". Естественно, при переводе теряется основной смысл и возникают разночтения. Получается, молодежь не изучает арабский язык, не изучает оригинал, а читает переводы и уходит от главного смысла. Поэтому мы делаем упор больше на арабский язык", — объясняет он.

В медресе в специальной библиотеке для старинных книг хранятся рукописный Коран и другие книги, которые были изданы в 1700-х годах. Они написаны на старо-татарском и арабском языках. Но, по словам замдиректора медресе, такие реликвии они стараются сдавать в музей ДУМ и переиздавать их. "Наша цель — сделать эти книги доступными, а не просто сохранить их как музейный экспонат", — отмечает он.

Гулия Керлин

Студенты медресе "Мухаммадия", фото © Егор Алеев/ТАСС