Самая красивая пара турецких актеров обручилась в Германии
Свадьба Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен состоится в середине лета 2017 года – подготовка к церемонии, которая пройдет как в Турции, так и в Германии уже идет полным ходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ntv.com.tr, в Германии состоялось обручение одной из самых красивых звездных пар турецкого шоу-бизнеса - актеров Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен.
Обручение прошло в родном городе Ф.Эвджен Золингене, где проживают ее родители, у которых Б.Озчивит официально попросил руки дочери, на что получил положительный ответ.
Церемония обручения прошла в узком семейном и дружеском кругу – в сеть уже попало 2 кадра со звездного обручения.
Свадьба Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен состоится в середине лета 2017 года – подготовка к церемонии, которая пройдет как в Турции, так и в Германии уже идет полным ходом.
Напомним, что предложение руки и сердца Ф.Эвджен Б.Озчивит сделал в день своего рождения, подарив возлюбленной кольцо стоимостью 90.000 турецких лир.
Звездный роман длится уже около 3 лет – познакомилась пара на съемочной площадке, где и завязался роман.
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