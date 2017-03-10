В Петропавловске из-за конфликта главврача и хирурга пациентам некому делать операции

В Петропавловске из-за конфликта двух врачей страдают больные. Хирургическое отделение первой городской больницы перестало принимать пациентов, а медики отказываются делать операции, сообщает телеканал КТК.

Экстренных больных в срочном порядке отправляют в другие больницы. Скандал разразился после того, как от работы отстранили главного хирурга, а весь коллектив встал на его защиту. Дело дошло до рукоприкладства.

В больнице ругаются главный врач Галина Маметова и заведующий хирургическим отделением Асхат Аксарин. Конфликт возник, утверждают оба, на профессиональной почве. Сначала не сошлись во мнении, как надо лечить больных, а потом пошло-поехало. Ругаются уже год.

Хирургическое отделение в первой больнице открыли всего год назад. За это время, утверждает главврач, Аксарин не раз попадался на пьянстве. А недавно в непотребном виде его якобы застали прямо на рабочем месте, но он от освидетельствования отказался. Тогда его отстранили от работы.

Уже несколько дней экстренных больных отправляют в другие лечебные заведения. От половины плановых операций тоже пришлось отказаться. Главного хирурга отстранили от работы, остались только молодые да неопытные, которые оперировать самостоятельно еще боятся и отказываются.

Кайрат Жумади, хирург:

- Полтора года мой стаж, и мой коллега Искандер Исмурсович, у него стаж полгода. Получается, в какой-то момент нам говорят, вы молодые, никуда не лезьте, а когда происходит такая ситуация, нужно, чтобы кто-то работал, мы вдруг пригодились.

Сейчас в отделении, рассчитанном на 30 коек, лежит всего 7 человек. Якобы больные и сами не хотят ложиться туда, когда узнают, что лечить их некому.

Раиса Зотова, зав. отделением статистики городской больницы № 1:

- Доктора, вы все так за больных ратуете, вы все саботируете. Один ушел на больничный, другой говорит, что я пойду вслед за учителем, вы говорите, что ничего не умеете. Где ваша боль за больных?

Отстраненный от работы хирург нанял себе адвоката. Когда его пытались освидетельствовать на алкоголь, дело якобы дошло до потасовки между врачами, по крайней мере, уголовное дело возбуждено. Вот и в управлении здравоохранения обещают разобраться, а еще утверждают, что из-за конфликта врачей больные не пострадают.

Марьям Бапанова, зам. руководителя областного управления здравоохранения:

- Медицинская помощь больным оказывается. На сегодня в городе Петропавловске есть и в нашей области есть медицинские организации, которые могут оказывать качественную медицинскую помощь.

Больных просто распределяют по другим больницам. А в конфликте сейчас разбирается специальная комиссия. Но на общем собрании молодые хирурги уже заявили, что готовы все уводиться вслед за своим учителем.