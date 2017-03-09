Двухлетняя девочка в Актюбинской области получила ожог третьей степени в детском саду

В Актюбинской области родители двухлетней девочки обвинили в халатности воспитателей детского сада. Те якобы не уследили за ребенком, и малышка серьезно обожгла ногу, сообщает КТК.

Во время тихого часа Нурай упала с кровати и застряла за батареей. В этот момент никого из взрослых рядом не оказалось. Сейчас девочка находится в больнице.

Двухлетняя Нурай еще толком не умеет говорить, но жестами объясняет бабушке, как она упала с кровати в детском саду. Девочка застряла у горячей батареи и обожгла ногу. Садик находится в селе Бугетсай, воспитатель объяснила родным малышки, что просто вышла ненадолго на улицу в туалет, а вернувшись в группу, услышала крики Нурай. И якобы сразу вызвала родителей.

Ажар Кусаинова, бабушка:

- Это воспитатель недосмотрел за ней в детском саду. Ведь именно она ответственна за детей, их всего-то не больше двадцати в группе. Надо было ей хотя бы накрыть эти батареи одеялом. Знает же, что они горячие и в комнате душно.

А о первой помощи даже не было и речи, продолжает бабушка. Медсестра пришла в детский сад лишь после случившегося - вместе с родителями. И якобы обошлась одними советами по обработке раны. За квалифицированной помощью пришлось ехать в Актобе. И только в областной больнице впервые ногу девочки обработали и перевязали. Врачи говорят, что шрамы, скорее всего, останутся и лишь со временем станут незаметными.

Адильбек Умаров, врач-травматолог:

- Ребёнок активный. Локальность у неё - два небольших участка на голени стопы площадью где-то около 0,5%. Но ожог где-то третьей А-Б степени.

Теперь во всех деталях этого происшествия разбирается специальная комиссия, созданная при районном отделе образования. По технике безопасности воспитатель ни в коем случае не должен был оставлять маленьких детей без присмотра.

Амина Нурманова, управление образования Актюбинской области:

- Естественно, не должен был такой факт вообще произойти. Ответственные лица – это как воспитатель, так и нянечки. Вообще весь персонал любого учебного заведения несёт полную ответственность за жизнь и безопасность.

Самые строгие меры будут приняты в отношении воспитателя, а также заведующей детским садом. Так пояснили нам в областном управлении образовании. Однако родители уже обратились с жалобой в полицию и прокуратуру. Они уверены, что среди воспитателей нужно как минимум провести занятия по технике безопасности и заполнить необходимыми медикаментами аптечки. Ведь после выздоровления Нурай вновь отправится в этот же детский сад.