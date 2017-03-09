"Барыс" проиграл "Металлургу" в первом матче 1/4 плей-офф КХЛ
9 марта 2017, 23:11
Встреча завершилась со счетом 4:0
Магнитогорский "Металлург" на своей площадке победил со счетом 4:0 астанинский "Барыс" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС.
Шайбы забросили Оскар Осала (11-я минута), Томаш Филиппи (44), Ян Коварж (48) и Данис Зарипов (60).
Форвард магнитогорцев Сергей Мозякин участие в матче не принимал из-за недомогания.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Вторая игра пройдет 11 марта в Магнитогорске.Фото Артем Коротаев/ТАСС, архив
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