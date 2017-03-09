"Барыс" проиграл "Металлургу" в первом матче 1/4 плей-офф КХЛ

Магнитогорский "Металлург" на своей площадке победил со счетом 4:0 астанинский "Барыс" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает ТАСС.

Шайбы забросили Оскар Осала (11-я минута), Томаш Филиппи (44), Ян Коварж (48) и Данис Зарипов (60).

Форвард магнитогорцев Сергей Мозякин участие в матче не принимал из-за недомогания.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Вторая игра пройдет 11 марта в Магнитогорске.

Фото Артем Коротаев/ТАСС, архив