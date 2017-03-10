Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США ветеранов-геев не пустили участвовать в параде

10 марта 2017, 01:02

Организаторы парада в Бостоне на протяжении многих десятилетий судятся за то, чтобы запретить секс-меньшинствам участвовать в общегородских парадах.


В Бостоне ветеранам-геям запретили участвовать в параде в честь Дня святого Патрика, передаёт Лайф со ссылкой на wcvb.com.

На протяжении последних двух лет представителям группы OutVets разрешали участвовать в ежегодном параде, но в этом году после голосования организаторы парада им в доступе отказали.

Организаторы заявили, что, согласно уставу парада, никому из участников не разрешается открыто демонстрировать свою сексуальную ориентацию, но представители OutVets не соглашаются снять с рукавов одежды свои шевроны с изображением радуги — символа ЛГБТ-сообщества — и не согласны маршировать на параде без флагов со своей символикой.

Один из организаторов парада сообщил, что на них давят мэр Бостона и спонсоры, некоторые из которых уже отозвали свои заявки на участие. Причём мэр потребовал провести повторное голосование, которое должно состояться в конце недели.

Организаторы парада в Бостоне — South Boston Allied War Veterans Council — на протяжении многих десятилетий судятся за то, чтобы запретить секс-меньшинствам участвовать в общегородских парадах, и даже смогли в 1995 году в Верховном суде США получить официальное право на запрет.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...