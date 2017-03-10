В США ветеранов-геев не пустили участвовать в параде

Организаторы парада в Бостоне на протяжении многих десятилетий судятся за то, чтобы запретить секс-меньшинствам участвовать в общегородских парадах.

В Бостоне ветеранам-геям запретили участвовать в параде в честь Дня святого Патрика, передаёт Лайф со ссылкой на wcvb.com.

На протяжении последних двух лет представителям группы OutVets разрешали участвовать в ежегодном параде, но в этом году после голосования организаторы парада им в доступе отказали.

Организаторы заявили, что, согласно уставу парада, никому из участников не разрешается открыто демонстрировать свою сексуальную ориентацию, но представители OutVets не соглашаются снять с рукавов одежды свои шевроны с изображением радуги — символа ЛГБТ-сообщества — и не согласны маршировать на параде без флагов со своей символикой.

Один из организаторов парада сообщил, что на них давят мэр Бостона и спонсоры, некоторые из которых уже отозвали свои заявки на участие. Причём мэр потребовал провести повторное голосование, которое должно состояться в конце недели.

Организаторы парада в Бостоне — South Boston Allied War Veterans Council — на протяжении многих десятилетий судятся за то, чтобы запретить секс-меньшинствам участвовать в общегородских парадах, и даже смогли в 1995 году в Верховном суде США получить официальное право на запрет.