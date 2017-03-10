Названы три лучших автомобиля в мире
Все три являются кроссоверами.
На автосалоне в Женеве назвали финалистов конкурса "Лучший автомобиль мира в этом году" (WCOTY). Список финалистов доступен на сайте World Car Awards, сообщает РИА Новости.
В него попали кроссоверы — немецкие Audi Q5 и Volkswagen Tiguan и британский Jaguar F-Pace. Победитель будет объявлен в Нью-Йорке в апреле.
В прошлом году лучшим автомобилем года признан родстер Mazda MX-5, в 2015 году — Mercedes-Benz W205.
Кроме того, определились финалисты в таких категориях, как "городской автомобиль мира" (в этом году присуждается впервые), " автомобиль года премиум-класса", "экологичный автомобиль года" и "автомобильный дизайн года".
Конкурс WCOTY проводится ежегодно с января 2014 года. Победителей определяют более 70 автожурналистов мира.
Фото © REUTERS/ Arnd Wiegmann
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