Названы три лучших автомобиля в мире

На автосалоне в Женеве назвали финалистов конкурса "Лучший автомобиль мира в этом году" (WCOTY). Список финалистов доступен на сайте World Car Awards, сообщает РИА Новости.

В него попали кроссоверы — немецкие Audi Q5 и Volkswagen Tiguan и британский Jaguar F-Pace. Победитель будет объявлен в Нью-Йорке в апреле.

В прошлом году лучшим автомобилем года признан родстер Mazda MX-5, в 2015 году — Mercedes-Benz W205.

Кроме того, определились финалисты в таких категориях, как "городской автомобиль мира" (в этом году присуждается впервые), " автомобиль года премиум-класса", "экологичный автомобиль года" и "автомобильный дизайн года".

Конкурс WCOTY проводится ежегодно с января 2014 года. Победителей определяют более 70 автожурналистов мира.





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