Касательно госзакупок с участием общественных объединений инвалидов

По сообщению веб-портала государственных закупок Республики Казахстан, согласно подпункту 42) пункта 3 статьи 39 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон), государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случае приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В пункте 2 статьи 51 Закона предусмотрено, что организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг осуществляют закупки у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

Согласно пункту 4 статьи 51 Закона при осуществлении государственных закупок в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона, организатор государственных закупок в тексте объявления указывает, что государственные закупки осуществляются исключительно среди производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан.

Вместе с тем, пунктом 1 статьи 41 Закона предусмотрено, что при осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках заказчик определяет поставщика и заключает с ним договор о государственных закупках посредством веб-портала государственных закупок.

Таким образом, заключение договора о государственных закупках по подпункту 42) пункта 3 статьи 39 Закона осуществляется путем определения поставщика заказчиком без опубликования объявления, то есть не на конкурентной основе.

На основании вышеизложенного, при приобретении товаров, работ, услуг по подпункту 42) пункта 3 статьи 39 Закона требования по закупке отдельных видов товаров, работ, услуг у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденных постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1181, могут не соблюдаться.