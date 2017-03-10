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Туман и осадки ожидают казахстанцев в пятницу

10 марта 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.


С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке и в центре республики местами ожидается снег, на юге и юго-востоке местами осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.

В Акмолинской области местами ожидается туман, ночью низовая метель. В Алматинской области – местами туман, гололед. В Жамбылской области ожидается местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области - местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях - местами туман.

В Атырауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. Ночью в Карагандинской, Павлодарской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью, в Карагандинской области–туман. В Восточно-Казахстанской области местами –низовая метель, ночью и утром - туман.

В Алматы днем 0°, облачно: слабый снег.

В Астане днем -12°, преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Mail.KZ

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