Туман и осадки ожидают казахстанцев в пятницу
10 марта 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.
С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке и в центре республики местами ожидается снег, на юге и юго-востоке местами осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.
В Акмолинской области местами ожидается туман, ночью низовая метель. В Алматинской области – местами туман, гололед. В Жамбылской области ожидается местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области - местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях - местами туман.
В Атырауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. Ночью в Карагандинской, Павлодарской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью, в Карагандинской области–туман. В Восточно-Казахстанской области местами –низовая метель, ночью и утром - туман.
В Алматы днем 0°, облачно: слабый снег.
В Астане днем -12°, преимущественно ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Mail.KZ
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