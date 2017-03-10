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Самолет, вылетевший из Тараза, экстренно сел

10 марта 2017, 06:28

Представители аэропорта говорят, что, к счастью, в этом происшествии никто не пострадал.


Самолет, летевший по маршруту Худжанд-Тараз-Москва, сменил курс и направился в обратную сторону, сообщает Zakon.kz.

Вылетев из Тараза, самолет резко изменил курс.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании Tajik Air. О том, что на борту объявлена внештатная ситуация, было сказано в Twitter.



Представители аэропорта говорят, что, к счастью, в этом происшествии никто не пострадал.

В справочном бюро Худжандского аэропорта подтвердили корреспонденту Радио Озоди, что ночью 9 марта самолет авиакомпании "Таджик Эйр", совершавший рейс по маршруту Худжанд-Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту. "Все закончилось благополучно. Никто из 140 пассажиров и членов экипажа не пострадал", сказал сотрудник аэропорта.

По его словам, сразу после вылета экипаж обнаружил техническую неполадку и решил вернуться в аэропорт города Худжанда.

Что же стало причиной экстренной посадки лайнера, пока неизвестно. В аэропорту нас заверили, что об этом будет сообщено утром 10 марта.

Фото: rus.ozodi.org

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