Самолет, вылетевший из Тараза, экстренно сел
10 марта 2017, 06:28
Представители аэропорта говорят, что, к счастью, в этом происшествии никто не пострадал.
Самолет, летевший по маршруту Худжанд-Тараз-Москва, сменил курс и направился в обратную сторону, сообщает Zakon.kz.
Вылетев из Тараза, самолет резко изменил курс.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании Tajik Air. О том, что на борту объявлена внештатная ситуация, было сказано в Twitter.
#7J645 squawking 7700 and holding near Khujand Airport.— Flightradar24 (@flightradar24) 9 марта 2017 г.
📡 https://t.co/9z8UOZhkvPpic.twitter.com/deatV74Kfc
Представители аэропорта говорят, что, к счастью, в этом происшествии никто не пострадал.
В справочном бюро Худжандского аэропорта подтвердили корреспонденту Радио Озоди, что ночью 9 марта самолет авиакомпании "Таджик Эйр", совершавший рейс по маршруту Худжанд-Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту. "Все закончилось благополучно. Никто из 140 пассажиров и членов экипажа не пострадал", сказал сотрудник аэропорта.
По его словам, сразу после вылета экипаж обнаружил техническую неполадку и решил вернуться в аэропорт города Худжанда.
Что же стало причиной экстренной посадки лайнера, пока неизвестно. В аэропорту нас заверили, что об этом будет сообщено утром 10 марта.
Фото: rus.ozodi.org
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848015-b0ee30ba3b443738f0d200c10b8b9c73
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...