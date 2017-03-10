В Дюссельдорфе после нападения на вокзале ранены пять человек

"Предположительно, вооруженный топором преступник совершил произвольное нападение на людей. По меньшей мере пять человек при этом получили ранения, один очень серьезные. Подозреваемый, который попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, был задержан", — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице полиции в социальной сети Facebook.





В настоящий момент подозреваемый с тяжелыми ранениями находится в больнице. Топор был изъят. Вокзал по-прежнему оцеплен и проверяется на предмет угрозы. На месте находятся сотрудники службы безопасности.