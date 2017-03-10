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В Дюссельдорфе после нападения на вокзале ранены пять человек

10 марта 2017, 06:44

Неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором.


Пять человек ранены, злоумышленник задержаны после нападения на вокзале в Дюссельдорфе, сообщает РИА Новости.

"Предположительно, вооруженный топором преступник совершил произвольное нападение на людей. По меньшей мере пять человек при этом получили ранения, один очень серьезные. Подозреваемый, который попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, был задержан", — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице полиции в социальной сети Facebook.

В настоящий момент подозреваемый с тяжелыми ранениями находится в больнице. Топор был изъят. Вокзал по-прежнему оцеплен и проверяется на предмет угрозы. На месте находятся сотрудники службы безопасности.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на очевидцев сообщил, что неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. Его мотивы и личность неизвестны. Издание также сообщало о втором задержанном. Однако в своем заявлении полиция ничего об этом не сказала.

Издание уточняет, что ранены трое мужчин и две женщины. Движение поездов по-прежнему приостановлено.

Фото: AFP 2017

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