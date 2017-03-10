"Дьявольский" хохот Терезы Мэй удивил соцсети
10 марта 2017, 07:22
Ролик со смеющейся Терезой Мэй быстро разлетелся по социальным сетям и спровоцировал целую волну "фотожаб".
Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на слушаниях в палате общин озадачил пользователей соцсетей, сообщает РИА Новости.
Как сообщает The Independent, Мэй попала в кадр на заседании нижней палаты британского парламента. Бурную реакцию у нее вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.
Ролик со смеющейся Терезой Мэй быстро разлетелся по социальным сетям и спровоцировал целую волну "фотожаб".
#theresalaughspic.twitter.com/EMLbap0rcQ— Dave Larkin (@DaveosaurusRex) 8 марта 2017 г.
Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs#Budget2017pic.twitter.com/HJdIvR2hJo— Harry Davidson (@davidsonhrj) 8 марта 2017 г.
Фото: скриншот
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