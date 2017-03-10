"Дьявольский" хохот Терезы Мэй удивил соцсети

Как сообщает The Independent, Мэй попала в кадр на заседании нижней палаты британского парламента. Бурную реакцию у нее вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.





Ролик со смеющейся Терезой Мэй быстро разлетелся по социальным сетям и спровоцировал целую волну "фотожаб".