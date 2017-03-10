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"Дьявольский" хохот Терезы Мэй удивил соцсети

10 марта 2017, 07:22

Ролик со смеющейся Терезой Мэй быстро разлетелся по социальным сетям и спровоцировал целую волну "фотожаб".


Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на слушаниях в палате общин озадачил пользователей соцсетей, сообщает РИА Новости.

Как сообщает The Independent, Мэй попала в кадр на заседании нижней палаты британского парламента. Бурную реакцию у нее вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.

Ролик со смеющейся Терезой Мэй быстро разлетелся по социальным сетям и спровоцировал целую волну "фотожаб".






Фото: скриншот

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