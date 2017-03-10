В ДТП в Алматы пострадали два человека
10 марта 2017, 07:36
Виновник аварии не пострадал.
В Алматы на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар Жырау столкнулись два авто, передает Zakon.kz.
Водитель Daewoo на скорости ехал по Бухар Жырау и не стал останавливаться, чтобы пропустить другие авто.
Владелец Toyota не ожидал, что первый не остановится. Произошло столкновение.
Водитель японской иномарки и его пассажирка госпитализированы. Виновник аварии не пострадал.
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