В ДТП в Алматы пострадали два человека

В Алматы на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар Жырау столкнулись два авто, передает Zakon.kz.





Водитель Daewoo на скорости ехал по Бухар Жырау и не стал останавливаться, чтобы пропустить другие авто.





Владелец Toyota не ожидал, что первый не остановится. Произошло столкновение.





Водитель японской иномарки и его пассажирка госпитализированы. Виновник аварии не пострадал.















































