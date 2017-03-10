Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Названа дата выхода седьмого сезона «Игры престолов»

10 марта 2017, 07:58

Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре.


Премьера седьмого сезона фантастической саги «Игра престолов» состоится 16 июля этого года, передает Lenta.ru.

Об этом сообщается в официальном микроблоге картины в Twitter. Пост сопровождается первым тизером.



7 марта стало известно, что в сети появились короткие клипы со сценами со съемочной площадки сериала. В одном ролике демонстрируется меч персонажа сериала — девы-воительницы Бриенны Тарт. Во втором видео показано, как актрисе Лине Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, накладывают на лицо грим.

О том, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится в июле, сообщил ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта 1 марта. При этом дату выхода первой серии он не уточнил. «Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре», — добавил актер.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Фото: Nicstyle.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...