Названа дата выхода седьмого сезона «Игры престолов»
10 марта 2017, 07:58
Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре.
Премьера седьмого сезона фантастической саги «Игра престолов» состоится 16 июля этого года, передает Lenta.ru.
Об этом сообщается в официальном микроблоге картины в Twitter. Пост сопровождается первым тизером.
The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 9 марта 2017 г.
7 марта стало известно, что в сети появились короткие клипы со сценами со съемочной площадки сериала. В одном ролике демонстрируется меч персонажа сериала — девы-воительницы Бриенны Тарт. Во втором видео показано, как актрисе Лине Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, накладывают на лицо грим.
О том, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится в июле, сообщил ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта 1 марта. При этом дату выхода первой серии он не уточнил. «Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре», — добавил актер.
Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».
Фото: Nicstyle.ru
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