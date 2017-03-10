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В Атырау очевидцы спасли 4-летнего мальчика, упавшего в реку

10 марта 2017, 08:34

Родители мальчика нашлись и чудом выжившего Леню забрали домой.


Фотографию спасенного мальчика Лени распространили в социальной сети Facebook в одном из родительских сообществ неравнодушные местные жители, передает портал "Мой ГОРОД".

На фото мальчик, завернутый в одеяло, сидит на коленях у медработника.

"Мальчика зовут Лёня, 4 года. Сбежал из садика. Упал в реку. Еле спасли. Не знает домашнего адреса. Забрали на скорой в областную детскую больницу. Если знаете родителей, сообщите, пожалуйста", - подписала фото автор поста.

По сообщению дежурного, сигнал на пульт ДЧС поступил в 19.20. К спасателям позвонила женщина и попросила вызвать скорую для мальчика, который упал в реку в районе "Санатория".

"К счастью, мальчика спасли очевидцы произошедшего, нам не пришлось направлять бригаду спасателей. Мы вызвали карету скорой помощи, мальчика увезли в областную детскую больницу", - рассказал дежурный ДЧС.

Судя по комментариям к посту, родители мальчика нашлись и чудом выжившего Леню забрали домой. Эту информацию подтвердил и главный врач областной детской больницы Нургабыл Айтмухамбетов.

Фото: социальные сети

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