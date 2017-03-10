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Цукерберг и его супруга станут родителями во второй раз

10 марта 2017, 08:43

После первой тяжелой беременности супруги не были уверены, получится ли у них завести еще одного ребенка.


Основатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан станут родителями во второй раз, сообщает Lenta.ru.

Об этом американец написал на своей странице в социальной сети.

«Присцилла и я рады сообщить, что ожидаем рождения еще одной дочери», — написал 32-летний Цукерберг.

По его словам, после первой тяжелой беременности супруги не были уверены, получится ли у них завести еще одного ребенка. «Когда мы узнали, что Присцилла вновь беременна, мы, прежде всего, надеялись, что ребенок будет здоровым. Моей следующей надеждой было, что это будет девочка. Я не могу и подумать о большем подарке, чем сестра для Макс», — отметил основатель соцсети.

Цукерберг добавил, что как он, как и Чан, росли в окружении сестер. «Мы все стали лучшими людьми благодаря сильным женщинам в нашей жизни — сестрам, матерям и подругам. Мы приложим все усилия, чтобы вырастить еще одну сильную женщину», — добавил он.

Цукерберг женился на своей давней подруге Чан 19 мая 2012 года. Молодые люди познакомились в Гарварде. Марк учился на факультете психологии, а Присцилла — на медицинском. Семейная пара несколько лет пыталась завести ребенка, но Чан перенесла три выкидыша.

2 декабря 2015-го у супругов родилась дочь, которую назвали Макс. Родители адресовали ей письмо, в котором описали, каким бы они хотели видеть мир, в котором их ребенок будет расти.

Фото: Reuters

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