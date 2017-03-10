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Перестрелка в Шымкенте: Появились фото с места происшествия

10 марта 2017, 09:12

Установлены личности двух подозреваемых, причастных к преступлению.


В СМИ появились фотографии с места перестрелки в Шымкенте, в которой погиб 14-летний мальчик.

Как сообщалось ранее, по факту убийства в районе Ворошиловки, где погиб подросток 2003 г.р. и доставлены в больницу с ранением из травматического оружия и дробовыми ранениями двое, 1995 и 1999 г.р., начато досудебное расследование.

Следственно-оперативной группой Енбекшинского ОП установлено, что перестрелка произошла на почве личных неприязненных отношений между знакомыми людьми.

Также установлены личности двух подозреваемых лиц, причастных к данному преступлению. Полицейскими приняты меры к их задержанию.



Внимание! Видео 18+


Фото: otyrar.kz, tvk-uko.kz
Видео: tvk-uko.kz

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