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Концерт группы «Жігіттер» собрал аншлаг в Астане

10 марта 2017, 09:15

На сегодняшний день группа «Жігіттер» одна из самых популярных в казахстанском шоу-бизнесе.


Жителям и гостям Астаны понравилось мероприятие, подготовленное в честь празднования Международного женского дня.

Два концерта популярной группы «Жігіттер» под названием «Жаныңда мәңгі қалғым келеді» состоялись 8 марта в концертном зале «Астана», оба выступления собрали полный зал зрителей. Артисты исполнили не только новые песни, но также порадовали публику любимыми народными песнями «Әй Қаракөз» и «Балқадиша». Особенность вечера была в том, что практически все композиции исполнялись под акомпанемент эстрадно-симфонического оркестра «Астана» под управлением дирижеров Жаната Абылкасымова и Александра Белякова.



- Концерт прошел на очень высоком уровне, видно, что артисты и музыканты готовились к выступлению, сцена была красиво украшена. Это был хороший праздничный вечер, - поделилась впечатлениями гость концерта Сабира Мухамеджанова.

Это не первый сольный концерт группы «Жігіттер» в Астане. Ранее гастроли в столице проходили в честь 10-летнего юбилея квартета, также музыканты неоднократно выступали на концертах в рамках государственных праздников.

- Мы провели этот концерт 8 Марта для наших замечательных женщин. Хотим выразить благодарность публике за их настроение и, конечно же, Управлению культуры Астаны, которое всегда поддерживает нас и другие музыкальные коллективы и помогает артистам дарить свое творчество людям, - отметил солист группы «Жігіттер» Айдар Турганбек.



На сегодняшний день группа «Жігіттер» одна из самых популярных в казахстанском шоу-бизнесе. В составе коллектива – Айдар Турганбек, Ердос Канаев, Баглан Абдраимов и Мырзахан Маханов. Продюсер квартета – Ергали Абдраимов.


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