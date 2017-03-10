Концерт группы «Жігіттер» собрал аншлаг в Астане
10 марта 2017, 09:15
На сегодняшний день группа «Жігіттер» одна из самых популярных в казахстанском шоу-бизнесе.
Жителям и гостям Астаны понравилось мероприятие, подготовленное в честь празднования Международного женского дня.
Два концерта популярной группы «Жігіттер» под названием «Жаныңда мәңгі қалғым келеді» состоялись 8 марта в концертном зале «Астана», оба выступления собрали полный зал зрителей. Артисты исполнили не только новые песни, но также порадовали публику любимыми народными песнями «Әй Қаракөз» и «Балқадиша». Особенность вечера была в том, что практически все композиции исполнялись под акомпанемент эстрадно-симфонического оркестра «Астана» под управлением дирижеров Жаната Абылкасымова и Александра Белякова.
- Концерт прошел на очень высоком уровне, видно, что артисты и музыканты готовились к выступлению, сцена была красиво украшена. Это был хороший праздничный вечер, - поделилась впечатлениями гость концерта Сабира Мухамеджанова.
Это не первый сольный концерт группы «Жігіттер» в Астане. Ранее гастроли в столице проходили в честь 10-летнего юбилея квартета, также музыканты неоднократно выступали на концертах в рамках государственных праздников.
- Мы провели этот концерт 8 Марта для наших замечательных женщин. Хотим выразить благодарность публике за их настроение и, конечно же, Управлению культуры Астаны, которое всегда поддерживает нас и другие музыкальные коллективы и помогает артистам дарить свое творчество людям, - отметил солист группы «Жігіттер» Айдар Турганбек.
На сегодняшний день группа «Жігіттер» одна из самых популярных в казахстанском шоу-бизнесе. В составе коллектива – Айдар Турганбек, Ердос Канаев, Баглан Абдраимов и Мырзахан Маханов. Продюсер квартета – Ергали Абдраимов.
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